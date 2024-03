4年に1度、2月が1日長くなる「うるう年」はよく知られていますが、これとは別に12月31日か6月30日に1秒調整する「うるう秒」も存在します。うるう秒は、これまではすべて1秒長くするものでしたが、2029年までに1秒減らす必要があるという計算結果が報告されました。A global timekeeping problem postponed by global warming | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-07170-0A faster spinning Earth may cause timek