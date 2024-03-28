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警官にうつ伏せにされた男性が意識失い死亡「外傷性窒息の疑い」金沢

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 金沢市で26日、警察官が暴れていた男性を保護しようとした
  • うつ伏せにするなどの対応中、男性は急に意識を失い、死亡
  • 警察は28日、男性の死因について「外傷性窒息の疑い」と発表した
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