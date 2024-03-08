鳥山明さんが死去
『鳥山明さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年4月25日
2024年3月23日
2024年3月19日
2024年3月11日
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「絵がうまい」鳥山明さんが絶賛した漫画家の名前、親交あった芸人が明かす
鳥山さんについて、尾田栄一郎さんを「絵がうまい」と絶賛していたと回想
日刊スポーツ
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鳥山明さんの訃報に便乗した偽物か フリマアプリにサイン色紙が続々出品
中にはドラゴンボールのキャラのイラストが描かれたものもあった
弁護士ドットコム
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ドラゴンボール実写版の主演、鳥山明さんに謝罪「大コケしてごめんなさい」
10日までにInstagramのストーリーズを更新し、鳥山明さんを追悼した
日刊スポーツ
2024年3月10日
2024年3月8日
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フランスのマクロン大統領 鳥山明さんを追悼「鳥山明と彼の愛好家へ」
マクロン大統領がTwitterで「何百万もの彼の愛好家へ」と追悼の意を表明
ナリナリドットコム
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鳥山明さんが死去 野沢雅子が所属事務所を通じて追悼コメントを発表
「信じたくない。考えたくないという気持ちで頭の中が空っぽです」
日刊スポーツ
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死去した鳥山明さん「ちょっと具合が悪い」と親交ある芸人に伝えていた
昨年ごろに鳥山さんからメールで「ちょっと具合が悪い」と言われていたそう
日刊スポーツ
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漫画家・鳥山明さん死去 新作アニメ「ドラゴンボールDAIMA」の公開直前に
4日には読切作品「SAND LAND」プロジェクト発表会を開いたばかり
スポニチアネックス
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尾田栄一郎氏が鳥山明さん追悼「あまりに早すぎます」「血液レベル大好き」
「あまりに早すぎます。空いた穴があまりに大きすぎます」とコメント
オリコンニュース
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ドラゴンクエストの堀井雄二氏、鳥山明さんを追悼「まだ信じられない」
ドラゴンクエストゲームデザイナーの堀井雄二氏は追悼コメントを発表
スポニチアネックス
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鳥山明さん死去に世界中から悲しみの声「え？頭追いついてない」
日本からは「え？頭追いついてない」「ご冥福をお祈りします」などの声が
オリコンニュース
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鳥山明さんが死去、68歳「ドラゴンボール」など日本を代表する漫画家
「ドラゴンボール」など、日本を代表する少年漫画の第一人者で知られる
日刊スポーツ