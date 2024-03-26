2022年11月、日本帰国中の大谷の練習施設から一人出てきた水原氏。手元のスマホに夢中だった（写真・吉田 豊）3月26日、ドジャースの大谷翔平が、元通訳・水原一平氏による違法賭博問題について会見を開いた。20日に電撃解雇された水原氏は、米メディア「ESPN」で、違法賭博による負債が450万ドル（約7億円）にもふくらみ、大谷の資産で返済したと報じられていた。26日、会見に登場した大谷は、「結論から言うと、彼が僕の口座