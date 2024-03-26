突然だが、皆さんはこの飲み物をご存知だろうか。ダイドードリンコ社製の「梅よろし」である。甘酸っぱい梅の味がクセになるドリンクで、好きな人も多いだろう。ただ......ちょっと見つけるのが難しい。インターネット上では「なかなか見つからない」「滅多に買えない」なんて声も、しばしば挙がっている。過去には、「意味わからん山」にしかない幻のドリンクとしてツイッター（現・X）上を騒がせたこともあり、Jタウンネットも記