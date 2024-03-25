2011年に亡くなったAppleの共同創設者であるスティーブ・ジョブズがサインをした名刺がオークションに出品され、18万1183ドル(約2740万円)という価格で落札されました。Steve Jobs Signed Apple Business Card (c. 1983) - PSA GEM MT 10 | RRhttps://www.rrauction.com/auctions/lot-detail/348281006903082-steve-jobs-signed-apple-business-card-c-1983-psa-gem-mt-10/What's a Steve Jobs signed business card worth? How ab
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「性行為怖いです」元女優が告白
- 2. 「スキャンダル掴んでます」警告
- 3. 大谷翔平が1枚だけ残した写真
- 4. 元フジアナ 解雇巡り大谷に助言
- 5. 36年間トイレの汚水を川に流出か
- 6. 大谷 水原氏にベンチ裏で罵声?
- 7. 日本初 SEXレス解消向けサービス
- 8. 「日本は恐慌前夜」森永氏が警告
- 9. 大谷持つ紙袋 中身に「泣ける」
- 10. 新垣&星野 家賃150万宅の新生活
- 1. 36年間トイレの汚水を川に流出か
- 2. 大谷があす取材対応へ 監督歓喜
- 3. 心配される「水原一平氏の命」
- 4. 出勤してこない 住宅に男女遺体
- 5. 日立造船 若手社員が過労自殺
- 6. 運転禁止と診断も無視 9人はねる
- 7. このままでは死ぬ 夫豹変し嘆き
- 8. 炊飯器投げ裸で徘徊する母…地獄
- 9. 元MBSアナ 野村啓司さんが死去
- 10. 8.8秒の脇見が奪った命 父の想い
- 1. 妻&不倫男が金持ち逃げ 銀行騒然
- 2. 小林製薬 50社に製品回収を要求
- 3. 騒動以来 伊藤英明のSNSに反響
- 4. 新マイナカード 呼称変更も検討
- 5. 二階元幹事長 衆院選に出馬せず
- 6. 宝酒造「澪 PREMIUM」を自主回収
- 7. 「天才医師」福島孝徳さんが死去
- 8. FF最新作 前作比60%減の衝撃売上
- 9. 年収1500万円も未婚 意外な弱点
- 10. 快速→各駅停車に 憤り&不満の声
- 1. 腕相撲 英女性が「らせん骨折」
- 2. 就寝中の男性を飲み込んだ巨大穴
- 3. ドイツ企業 中国進出拡大の理由
- 4. 露銃乱射「誰も非難したくない」
- 5. ロシアがウクライナに大規模攻撃
- 6. 露人も逃げ出す北朝鮮観光ツアー
- 7. 民家からクマの赤ちゃん16頭保護
- 8. キャサリン妃がん 陰謀論に批判
- 9. アイルランド史上最年少で首相に
- 10. アリ 優秀な調味料になる可能性
- 1. 夫と子と職失うも生保却下…絶望
- 2. ストレスない人が使う4つの言葉
- 3. 紅麹使用の豆菓子店 回収を発表
- 4. HONDAホーネットが17年ぶり復活
- 5. 医学部20回挑戦も失敗 女性の今
- 6. 戸建て売りタワマン購入も…後悔
- 7. 問題山積み…「アップル」の今
- 8. 老化防止に効果 最強野菜の名前
- 9. 4年で貯金1000万 絶対NGの買い物
- 10. 購入あきらめたクルマ 1位は
- 1. ミリタリー感がおしゃれなポーターのミ…
- 2. バーキンのナゲットが大特価に
- 3. ぶっ刺すSSD PS公式ライセンスに
- 4. Apple Watch Android対応あった
- 5. 13インチと15インチ…MacBook Air買う…
- 6. ロジクールの名トラックボール「M575S…
- 7. Google Chrome、Webサイトのダークモー…
- 8. 前週10位の「Xperia 10 IV SO-52C」が…
- 9. キャップが凸凹したら賞味期限切れ。嗅…
- 10. 最近撮影された「息を飲むような宇宙の…
- 1. 大谷翔平が1枚だけ残した写真
- 2. 大谷 水原氏にベンチ裏で罵声?
- 3. 大谷持つ紙袋 中身に「泣ける」
- 4. 岡島秀樹氏 水原氏との関係説明
- 5. 水原氏問題 胴元側が大谷に言及
- 6. 塚本雄大騎手、落馬し死去 25歳
- 7. 胴元側「水原氏を泳がせ続けた」
- 8. 妻に言えず…水原氏が赤裸々告白
- 9. 大谷は「任せすぎ」米で酷評か
- 10. 「大谷にとってはかなり不利な状況」専…
- 1. 「性行為怖いです」元女優が告白
- 2. 「スキャンダル掴んでます」警告
- 3. 元フジアナ 解雇巡り大谷に助言
- 4. 「日本は恐慌前夜」森永氏が警告
- 5. 新垣&星野 家賃150万宅の新生活
- 6. 奈緒 生後7カ月で父死去していた
- 7. また千鳥 現場はシラケムードか
- 8. 有吉 宮根謝罪にめっちゃダサい
- 9. 松本 ミヤネ屋の偏向報道に憤り?
- 10. 地上波復帰も…藤本敏史に猛批判
- 1. いじめっこ女子と再会 立場逆転
- 2. 娘のスマホ盗み見 衝撃的な中身
- 3. 海外ホテルで突然の塩対応 理由
- 4. かえって太る?「NGサラダ」3選
- 5. タイヤの製造年数 確認法が話題
- 6. 彼女との夜がご無沙汰になった訳
- 7. 片付け本見て服断捨離 後悔続出
- 8. 「実は年上」男性地獄の結婚生活
- 9. 夕飯に焼きそば 認めぬ夫に怒り
- 10. 息子妻からLINE「いい嫁」に困惑