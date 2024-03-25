2011年に亡くなったAppleの共同創設者であるスティーブ・ジョブズがサインをした名刺がオークションに出品され、18万1183ドル(約2740万円)という価格で落札されました。Steve Jobs Signed Apple Business Card (c. 1983) - PSA GEM MT 10 | RRhttps://www.rrauction.com/auctions/lot-detail/348281006903082-steve-jobs-signed-apple-business-card-c-1983-psa-gem-mt-10/What's a Steve Jobs signed business card worth? How ab