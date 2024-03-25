筆者は子どもの頃、よく両親にスキー旅行に連れて行って貰いました。父親の学生時代の友人が同じく家族を連れて来て、総勢15名程で民宿を貸し切り、皆でワイワイ楽しく過ごしていたのです。ですが、ある時を境に毎年恒例であったスキー旅行が中止になってしまいました。両親からその理由を聞いたところ、衝撃が！ 何があったのかご紹介します。 家族ぐるみのスキー旅行 私の父親はスキーが大好きで、