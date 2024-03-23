タレントの勝俣州和が２３日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。明石家さんまが「森田一義アワー笑っていいとも！」（フジテレビ系）のレギュラーを辞めた時のエピソードを語った。ゲストに放送作家の鈴木おさむ氏を招き、「笑っていいとも！」についてトークを繰り広げた。勝俣がレギュラーを務めていた時の「笑っていいとも！」は低視聴率で打ち切り寸前。さらに同じ週でレギュラーを務めていた明石家さんまが、各チ