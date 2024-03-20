20日朝、山口県下関市沖で発生したケミカルタンカーの転覆事故で、7人の死亡が確認されました。門司海上保安部によりますと、20日午前7時ごろ、下関市の六連島の沖で、韓国籍のケミカルタンカー「キョヨン サン」号が転覆しました。タンカーには韓国・インドネシア・中国籍の乗組員あわせて11人が乗船していて、海上保安部や自衛隊などによって9人が救助されましたが、うち7人の死亡が確認され1人が安否不明ということです。現場で