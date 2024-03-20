【ソウル聯合ニュース】韓国政府は２０日、日本の山口県下関市の沖合で１１人が乗った韓国籍のケミカルタンカーが転覆した事故を受け、在外国民保護対策本部を立ち上げた。対策本部には外交部や海洋水産部の関係者、駐広島総領事らが参加した。外交部は現地の状況を踏まえ、在外国民保護の危機警報も「警戒」から「深刻」に引き上げた。日本の海上保安部によると、２０日午前７時ごろ、下関市の六連島の沖合で韓国籍のケミ