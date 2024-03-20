元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、自身のYouTubeチャンネルで森保ジャパンのFW選考について語った。【動画】闘莉王が北朝鮮戦に臨む森保Jメンバーを語る日本代表は、北中米ワールドカップのアジア２次予選で北朝鮮と対戦。３月14日に発表されたメンバーのうち、本職がFWなのは浅野拓磨小川航基前田大然上田綺世の４名だ。そのなかで、闘莉王氏は2019年以来の代表復帰を果たした小川に言及。「新しい風を吹かせて