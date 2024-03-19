不二家は4月2日から順次、TVアニメ「ONE PIECE」とのコラボ商品を発売する。【関連記事】「西洋菓子舗 不二家」5周年記念、マルシェバッグ配布、レトロな“ペコちゃん”ソフビ人形やプレミアムミルキーバターサンドを詰めた「お楽しみ袋」発売、「とろ〜りとろける苺のクリーミーショート」復活も「ONE PIECE(ワンピース)」は「週刊少年ジャンプ」で1997年から連載されている、尾田栄一郎氏によるコミック作品を原作とする。海賊王