昨年韓国で２日間の来韓公演を成功裏に終えた世界的なポップスター、ブルーノ・マーズの衝撃的な近況が伝えられた。１４日（現地時間）、ニュースネーション（ＮｅｗｓＮａｔｉｏｎ）など米メディアは精通した消息筋を引用して「現在マーズがギャンブルによってＭＧＭグランドカジノ側に５０００万ドル（約７５億円）の借金をしている」と報じた。マーズは２０１６年カジノ運営会社「ＭＧＭリゾーツ・インターナショナル」と長期パ