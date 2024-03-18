　ドジャース・大谷翔平デイリースポーツ

結婚発表当日に「私じゃない」投稿の高田真希、浜田雅功相手に暴走

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平結婚発表当日、「私じゃない」とXに投稿し反を呼んだ高田真希
  • 18日の「ジャンクSPORTS」で、浜田雅功からパリ五輪出場決定を祝福された
  • 高田は「浜田さんと買い物行ける！」と前のめりに喜び、浜田はクギをさした
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