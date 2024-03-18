女優チェ・ジウの美しさから目が離せない。【写真】チェ・ジウ、純白デコルテ＆二の腕があらわに…本日（3月18日）午後、ソウル・清潭洞（チョンダムドン）で、イタリアのジュエリーブランド「Pomellato」のフォトウォールイベントが開催され、チェ・ジウが参加した。ホワイトドレスにホワイトロングジャケットを羽織り、黒いヒールで颯爽と登場したチェ・ジウ。長い髪をなびかせ、美しさを見せつけた。さらに、“頬ハート”や会釈