人気料理研究家・みきママが１８日、自身のＳＮＳを更新。次男の顔出しショットや手料理を公開した。インスタグラムに「【我が家にハーバードの学生がきた！！?】」と書き始め、「また、はる兄『夜、ハーバードくるから８時過ぎまでに晩御飯よろしく。』ってさ。了解」と長男とのやり取りを記したみきママ。「じゃあ、プルコギ、豚汁、ブリテリ、海老（エビ）とパイナップルのサラダ（エビマヨとエビチリ）、ブルーベリーヨ