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女として枯れていくのか…40歳手前で始まったレス生活、焦りと不安の毎日

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 40歳手前でセックスレスになったという60歳の専業主婦に話を聞いている
  • 「このまま私は女として枯れていくの？」という焦りと不安を感じていたそう
  • 子どもが欲しいとか、そういう希望をもつことすらできなかったという
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