【AFP＝時事】イタリア運転免許証が失効した103歳の女性、ジュゼッピーナ・モリナリさんが、無保険の車で深夜、友人に会いに出掛けたところを警察に検挙された。午前1時ごろ、北部エミリアロマーニャ（Emilia Romagna）州フェラーラ（Ferrara）近郊にある人口1万3000人の町ボンデーノ（Bondeno）で、危険な運転をしている車があるとの通報が警察に寄せられた。パトカーで現場に出動した警官は「運転手の生まれ年を確認して、