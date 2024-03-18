2児ママ・ゆかりんが、40〜50代向けに"プチプラ高見えコーデ"を紹介しているYouTubeチャンネル「ゆかりんチャンネル」の動画から、「しまむら」で見つけた高コスパで春にぴったりのトップスを使った"大人カジュアルコーデ"を紹介する。この記事はYouTube配信「【しまむら】◯◯だから激安！春トップス見つけちゃったこれすごい【しまパト】」から書き起こしています。はじまりこんにちは、ゆかりんです。 今日はしまむらの購