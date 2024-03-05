中米のハイチで、約4000人が服役する刑務所を武装集団が襲撃し、多くの囚人が脱獄したことなどを受け、地元当局が非常事態を宣言しました。◇中米カリブ海の島国、ハイチ。激しい銃声が響く市街地の中を、市民が避難していました。ハイチで暴力行為をしている武装集団の男たちは、皆、銃を持っていました。武装集団のリーダーは1日、路上で報道陣を集めて会見を行い、アンリ首相の退陣を要求しました。AP通信などによると2日