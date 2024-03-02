サンリオの人気キャラクタークロミを題材にした「クロミ当りくじ」が、3月2日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】クロミの子分、バグも一緒！ラストスペシャル賞の「光るアクリルスタンド」■ポップなデザインが映える！今回登場する「クロミ当りくじ」は、ポップなネオンカラーのクロミをデザインした全11等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。1等には、キュートな