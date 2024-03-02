「61歳になっても赤いチェックのスカート履きたいしジャージも着たいし流行りの韓国ブランドバッグも持ちたい」ーーある女性のファッションが今、ネット上で話題を呼んでいます。真っ赤なブラウスとチェックのスカートに、ショート丈のジャージ。手には若者に人気のブランドバッグが。写真は1700万インプレッション超えという注目度の高さです。【写真】「はる。」さんの全身コーディネート自身のファッションをSNSに投稿する