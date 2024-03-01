平壌でスマートフォンを手にする市民＝2023年9月（共同）1日付の在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）の機関紙「朝鮮新報」は、北朝鮮では2018年時点でスマートフォンが600万〜1千万人に普及していると伝えた。スマホのアプリも多様化し、天気や料理、健康管理、電子決済などのサービスのほか、買い物用アプリも広まっているという。北朝鮮の人口は約2600万人（22年推定）で、スマホの普及はさらに拡大しているとみられる。朝鮮新