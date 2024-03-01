モルディブの海でダイビングを楽しんでいた人たちがサメに勢いよく突進され、その恐怖の瞬間を捉えた映像がSNSにシェアされて人々を驚かせた。一歩間違えればそのままサメに噛みつかれていたかもしれない状況に、一部からは無防備にサメに近づいたダイバーらを非難する声があがっている。英ニュースメディア『The Daily Star』が報じた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】イギリス領のケイマン諸島を拠点にス