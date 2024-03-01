29日に結婚を発表したメジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が会見し、相手の日本人女性について「全体としての雰囲気とか、一緒にいて楽しいです」と話した。また初めて会ったのは3〜4年前で、婚約したのは去年。現在はアメリカで一緒に暮らしているという。入籍日については、「言わなくて良いかなと…」ということで、お相手については「至って普通の人、普通の日本人の人です」と話した。相手に惹かれた点を聞かれると、「