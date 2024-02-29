29日、千葉県木更津市にある商業施設の駐車場で、2歳の女の子が車にはねられて死亡しました。29日午後2時50分すぎ、木更津市の三井アウトレットパーク木更津で、駐車しようとしていた乗用車が車の陰から出てきた2歳の女の子をはねました。女の子は病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。警察は、乗用車を運転していた木更津市金田東の自称・自営業の平間満容疑者（57）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。女の子は