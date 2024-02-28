28日午後1時半ごろ、席に座り周りを見渡していたのは、99のセクハラ行為が事実認定された、岐阜・岐南町の小島英雄町長（74）。小島英雄町長「まず今回の件で、住民の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしたことに対して、深くおわび申し上げます」2023年5月、小島町長は複数の女性職員にセクハラ行為を繰り返した疑惑を週刊誌に報じられた。27日に調査を行った第三者委員会は、多数の女性職員に対して、少なくとも99件のセクハラ行為