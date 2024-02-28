大阪で話題の24時間・無人の古着屋『#古着de行こか。』が、東京に3月1日初上陸し、板橋区に高島平店がオープンする。【写真】24時間自由に古着選び8000点がそろう店内『#古着de行こか。』は、近畿地方を中心に国内29店舗を展開する無人古着販売店ブランド。東京初進出となる高島平店は8000着以上の商品を取りそろえ、ブランド史上最大規模の店舗となる。試着室も備え、商品は自動読み取りシステムでセルフ会計と、誰にも会