フランスのマクロン大統領が、ロシアの侵攻が続くウクライナに欧米諸国が派兵する可能性を「排除すべきではない」と発言したことについて、NATO＝北大西洋条約機構の中で波紋が広がっています。フランスマクロン大統領「何事も排除されるべきではありません。ロシアを勝たせないために私たちは何でもするでしょう」フランスのマクロン大統領は26日、パリで開かれたウクライナ支援のための国際会議後の会見で、欧米諸国の部隊を派