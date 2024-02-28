弟子の暴力と隠ぺい、側近による口止め工作がバレて、2階級降格処分と20％減俸3カ月の厳罰を食らった宮城野親方（38=元横綱白鵬）。師匠をはく奪された宮城野親方に代わり、3月場所までは玉垣親方（59=元小結智乃花）が師匠代行を務める。【前編を読む】元横綱・白鵬の「師匠代行」玉垣親方の素性と評判…異色の経歴、27歳で角界入りの元教師4月以降は伊勢ケ浜一門で宮城野部屋を預かるように理事会から指示が出ているものの、