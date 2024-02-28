パワハラがなくなり、野球が楽しい後輩選手たちへのパワハラ行為が球団に認定され、楽天を自由契約となった安樂智大。その後、消息が伝わることはなかったが、先日、今季は再起を目指してメキシカンリーグでプレーする見込みとの報道がスポーツ紙でなされた。だがメキシコ以外にも韓国や台湾球界、国内の独立リーグなどにも売り込みを行うも話がまとまらないなど、再スタートは険しいものと言えそうだ。その一方で、安樂がいなくな