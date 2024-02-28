知人K子から聞いた話です。K子とその上司は長年の不倫関係。関係が8年続いたある日、K子から驚きの言葉が。「私、妊娠してるの……。」 出会いはキャバクラ K子はバツイチのシングルマザー。そんなK子には彼氏がいるのですが、その彼氏はなんと既婚者で2人の子持ち。しかも2人の出会いはなんとキャバクラ！ キャバクラで働いていたK子と彼はお店で意気投合し付き合い始め、その関係もなんと8年に。その間に、K子はキャバ