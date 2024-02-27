ミッティラン(デンマーク)は27日、MFクリストファー・オルソン(28)が人工呼吸器をつけた状態で現地の病院に入院していることを発表した。オルソンはチームの主力選手として活躍しているが、今月の公式戦でメンバー外が続いていた。そうしたなか、ミッティランは「欠場理由の噂や憶測が広まっている」としてオルソンの状況を公表。今月20日に自宅で意識を失い、病院に搬送されていたという。クラブは脳に関連した急性の病気だと