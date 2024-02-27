認知症を予防するにはどうすればいいのか。高齢者専門医の和田秀樹さんは「一人暮らしは認知症予防の最高の方法だ。認知症になった人は生きるための防御反応が高まる」という――。※本稿は、和田秀樹『「健康常識」という大嘘』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／okugawa※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／okugawa■2つの病院で認知症患者の進行状況が違った理由認知症の進行は生活環境で大きく変