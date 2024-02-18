プレミアリーグ】ブレントフォード1−4リヴァプール（日本時間2月17日／ジーテック・コミュニティ・スタジアム）【映像】遠藤航が“強烈ビンタ”される瞬間これこそクロップ流の愛情表現ということだろうか。ゴール直後の一幕で、リヴァプールのユルゲン・クロップ監督が日本代表MF遠藤航に強烈なビンタを見舞った。直後には抱きしめて熱い抱擁を交わすなど、まさに『アメとムチ』による激励が話題となっている。注目のシーンは