NHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡¦À¾Â¼¾°¸Ê/¥¢¥Õ¥í¡ËNHK¤¬4·î¤«¤é¡¢Ê¿Æü¤Ë5»þ´Ö¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÀ¸ÊüÁ÷¡½¡½2·î13Æü¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡×¤¬Êó¤¸¤¿µ­»ö¤ËÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é6»þ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ¤ÎÌÜ¶Ì¡£¸á¸å1»þ¤«¤é3»þ¤òÂçºåÊüÁ÷¶É¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é6»þ¤òÅìµþÊüÁ÷¶É¤¬À©ºî¡£Á´¹ñ54¥«½ê¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌòÎ©¤ÄÀ¸³è¾ðÊó¤äÃÎ¼±¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ê¿Æü¤Î¸á¸å¤Ï¡¢Ì±Êü³Æ