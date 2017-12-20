NHK総合テレビジョンにて2017年4月3日から開始の平日午後に生放送される大型ワイドショー・情報番組。
Smart FLASH
震災の1カ月後に福島に足を運んだが、最初に見た風景は忘れられないという
デイリースポーツ
ジャージを200着持っており、普段はほとんどジャージで過ごすという
ribbonの「太陽に火をつけて」を歌唱する映像を見て、照れた表情に
ミュージックヴォイス
同日の「ごごナマ」は事故中継のため、20分遅れてスタートした
東スポWEB
母の介護を通して健康に目覚め、日本健康マスター検定にも合格したという
スポニチアネックス
MCを務める「ごごナマ」で、裏番組の「ゴゴスマ」とタイトルコール
コンビニでアルバイトをしていたときモップを手に殺陣の稽古をしていたそう
トピックニュース
卵かき混ぜ機や倒れないマグカップに対し、辻氏は「すごいなぁ」と絶賛
参加メンバーが多忙になり、今では上島竜兵がスケジュールを合わせている
「朝起きてコーラ、夜歯を磨く前にコーラ」と、コーラばかり飲む生活だそう
モデルプレス
「この人とだったら、不幸になってもいいや」と結婚を決意したそう
スタジオを自宅化してしゃべる様は「NHKとしての一線」を越えているという
文春オンライン
高校時代、多額の借金を背負うも払うことができず両親に土下座
阿部渉アナが「不適切な発言がありまして、失礼いたしました」と謝罪