学研ホールディングスの調査研究機関「学研教育総合研究所」はこのほど、小学生・中学生を対象に「将来つきたい職業」についてアンケートを実施し、その結果を公表。小学生男子では人気1位のYouTuberが中学生男子ではトップ10圏外にまで落ちるなど、人気職業の顔ぶれが激変する結果となった。 【調査結果】小学生女子の人気最強「パティシエ」、中学生1位も死守なるか？ 小学生男子の1位に輝いたのは「YouTuber