フランス上院で男性議員と上院内の女性看護補助者間の性関係動画が明るみになり波紋が広がっている。８日（現地時間）、仏週刊誌「ル・カナール・アンシェネ」によると、昨年１０月上院で医師として働くＡさんは一緒に仕事をしている看護補助者Ｂさんについて勤務態度などを理由に人事部署に解雇を要請した。解雇通知を受け取ったＢさんは「私は他の人が手出しできるような人間ではなく、非常に影響力ある上院議員の保護を受けてい