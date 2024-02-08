日本サッカー協会の反町康治技術委員長が８日、アジアカップ（カタール）で８強敗退に終わった日本代表の森保一監督に対する評価を説明した。森保ジャパンは優勝を目標に掲げながら、３日に行われた準々決勝のイラン戦で１―２と敗れて敗退。１次リーグでも格下イラクに黒星を喫しており、内容も含めてふがいない結果に終わった。８日に技術委員会が開催され、アジアカップでの戦いぶりも議題に上がった。会議後に取材に応じ