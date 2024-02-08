ダイハツ勢が続々とトップ10陥落全国軽自動車協会連合会は、2024年1月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】ライバルの出荷停止を受けさらなるランクアップをねらうスズキ・アルトのフォトギャラリーをみる全42枚2024年1月軽自動車通称名別新車販売トップ101位ホンダNボックス：1万7446台2位スズキ・スペーシア：1万1316台3位スズキ・ハスラー：8211台4位日産ルークス：6943台5位スズ