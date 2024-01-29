モスバーガーにて、2017年7月から、毎月29日“にくの日”に販売されている人気メニュー「にくにくにくバーガー」そんな「にくにくにくバーガー」が、2024年2月29日（木）を最後日として販売終了。また、同じく29日限定で販売されていた「スパイシーにくにくにくバーガー」と「新きんにくにくバーガー」も、同時に販売終了します。 モスバーガー「にくにくにくバーガー」  最終販売：2024年2月9日（金）、29日（木）