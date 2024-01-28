ドイツ１部ボルシアＭＧのＦＷ福田師王（１９）が、２７日に行われた首位レバークーゼン戦に後半３４分から途中出場し、リーグ戦デビューを果たした。福田は最前線で積極的なプレーを見せ、空中戦での強さや果敢なプレスで相手の脅威となった。短い出場時間ながら、大きなインパクトを残した。福田は昨年１月に神村学園高（鹿児島）からＪリーグを経由せずにドイツの名門に入団した怪物ストライカー。順調な成長ぶりに、ファ