人気アイドルグループ「#2i2（ニーニ）」のメンバー・天羽希純さんが、持病の指定難病『潰瘍性大腸炎』による、体調不良のため「一定期間、お仕事のセーブ」することを公式サイトが公表しました。 【写真を見る】人気アイドル・天羽希純さん指定難病『潰瘍性大腸炎』で体調不良「一定期間、お仕事のセーブ」「自分に腹が立って仕方がありません」『潰瘍性大腸炎』とは国が指定する難病で、厚生労働省の資料によると「主と