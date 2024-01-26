自民党の派閥のパーティー券をめぐる事件で、東京地検特捜部は、衆議院議員の池田佳隆容疑者を政治資金規正法違反の罪で起訴しました。衆議院議員の池田佳隆被告と会計責任者で政策秘書の柿沼和宏被告は、2022年までの5年間で、安倍派側からパーティー券収入のキックバックおよそ4800万円分を収入として記載せず、収支報告書にウソの記載をしたとして、26日に特捜部に起訴されました。関係者によりますと、池田被告は特捜部の家宅