カナダホテルハンバーガーを注文した男性が、免責同意書にサインを求められたとSNSでシェアし話題を呼んでいる。通常はウェルダンで焼いているが、客の要望によりミディアムで用意したとホテル側は説明しており、食中毒になってもホテル側に責任はないことを了承してもらうための同意書だったという。カナダのニュースメディア『CTV News Toronto』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】カナダ中東部オンタリオ州トロン