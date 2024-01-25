ＮＨＫは２５日、福島放送局コンテンツセンターに属する５０代記者を諭旨免職したと発表した。同局の発表によると、当該記者は昨年８月６日、福島県いわき市で、酒を飲んで車を運転。カーブで反対車線へはみ出して対向車と接触する事故を起こし、運転していた男性に、首を捻挫するけがを負わせた。法令違反に加え、飲酒運転の危険性を訴える立場から局の信頼を大きく損ねた責任という。ＮＨＫは「被害にあわれた方や視聴者の