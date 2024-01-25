バドミントン男子で東京五輪代表の桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）に対し、協会内から期待の声が上がっている。昨年末の全日本総合選手権で２年連続６度目の優勝を果たした桃田は、日本協会が２５日に発表した２０２４年の日本代表選手のＡ代表に選出。朝倉康善副会長は「年末の全日本総合はインパクトもあったし、全国的に見ても、彼の存在は大きい。（パリ）五輪だけが全てではない」と一連の経緯を明かした。開幕まで約半年と