展示された「大谷グローブ」（長野恭紘市長フェイスブックより）ドジャース大谷翔平が全国の小学校に贈った「大谷グローブ」が、思わぬ波紋を広げている。大分県別府市に届いたグローブを市役所内で展示したところ、「子どものために寄贈されたものを勝手に展示するな」などと批判が相次いでいるという。このことを報じた「OBS大分放送」のヤフーニュース記事には、1月25日時点で1万3000を超えるコメントが集まっている。そ