韓国食品メーカー「農心（ノンシム）」が米国で販売しているカップラーメン「キムチラーメン」の外装に「キムチ」を「辣白菜」と表記したことが確認されて甲論乙駁が起きている。「辣白菜」は中国東北地方のハクサイの漬物で、キムチの公式中国語表記は「辛奇」だ。農心は「中国語を使っている人々が理解しやすいようにと辣白菜という用語を併記した」もので「法令には反していない」とし、従来の表記を続けるという立場だ。農心の